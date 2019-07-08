Малахов эмоционально отреагировал на развод Лолиты Милявской

Москва, 8 июля. Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаления в связи с крахом пятого брака Лолиты Милявской.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что приняла решение расстаться со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. По словам артистки, в последнее время они с мужем стали безразличны друг другу, что привело к возникновению конфликтов. При этом Милявская напомнила, что прожила в браке с Дмитрием девять лет, однако наступила пора расстаться. Лолита призналась, что переживала из-за расставания целую неделю, но потом «плюнула». Певица подчеркнула, что гордится смелостью своего бывшего возлюбленного, поскольку он мог бы остаться и «терпеть» ее всю жизнь.

Телеведущий Андрей Малахов назвал неожиданным развод Лолиты Милявской, отметив, что его сильно расстроило это известие. По словам Малахова, в 2018 году Лолита рассказывала ему о «семейной идиллии», а также хваталась приобретением нового земельного участка в Болгарии, который они обустраивали вместе с мужем, передает «СтарХит».

«Дима, я уверен, не такой стойкий. Еще за две недели до расставания он пытался со мной поговорить, присылал в Инстаграм какие-то видео, но в моем телефоне это приложение внезапно заглючило», — отметил Малахов.

Стоит отметить, что Дмитрий Иванов был пятым по счету супругом Лолиты Милявской. Ранее певица была замужем за актером Александром Беляевым, банкиром Виталием Милявским, продюсером Александром Цекало и предпринимателем Александром Зарубиным.