Орешкин поручил ЦБ расследовать преждевременную публикацию данных об инфляции

Москва, 8 июля. Министр экономического развития России Максим Орешкин поручил расследовать преждевременную публикацию данных по инфляции в России за июнь.

По мнению министра, Центральный банк России и Росстат должны провести служебное расследование преждевременного размещения данных об уровне инфляции в стране, передает «Царьград».

«Это абсолютно недопустимо, — констатировал глава Минэкономразвития. — Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу».

Ранее Центробанк, ссылаясь на данные Росстата, заявил, что инфляция в России в июне этого года замедлилась до 4,7% в годовом выражении. Официальная статистика Росстата обычно публикуется в 16.00 по московскому времени. Информация о темпах роста цен в июне была опубликована параллельно и на портале Росстата раньше стандартного времени.

Как сообщили в Банке России, рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении против 5,1% в мае.

Экономист Кирилл Тремасов в свою очередь подтвердил, что Росстат опубликовал инфомрацию раньше времени. Публикация должна была появиться в открытом доступе в 16.00 по московскому времени, однако находилась на ресурсе Росстата уже давно. Он отметил, что регулятор просто взял данные с положенного источника, пишет «ФедПресс».