Киев, 8 июля. Вице-премьера Украинцы по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит ЕС.

По данным украинского издания «Европейская правда», Климпуш-Цинцадзе была одним из основных докладчиков на мероприятии, однако когда она прибыла к Мариинскому дворцу в Киеве, ее просто развернули на входе. Политику заявили, что она в списках участников не значится. Теперь на полях саммита Климпуш-Цинцадзе заменит первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Ему предстоит подписать пять межправительственных договоров. Один из них об открытии представительства ЕС в Мариуполе. Сама чиновница уверена, что за этой провокацией стоит украинский премьер Владимир Гройсман.

Как отмечает «Царьград», Климпуш-Цинцадзе входит в первую десятку предвыборного списка партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Напомним, от ЕС на саммите в Киеве присутствуют президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан.

По мнению украинского политолога Кирилла Молчанова, саммит «Украина-ЕС» будет носить ознакомительный характер для президента Украины Владимира Зеленского и какого-то прорыва ожидать невозможно. С таким мнением в эфире телеканала «112 Украина» выступил политолог Кирилл Молчанов.