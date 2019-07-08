Канделаки объяснила, кто стоит за выходкой грузинского журналиста Габунии

Москва, 8 июля. За скандальной выходкой грузинского телеведущего Георгия Габунии, оскорбившего российского лидера Владимира Путина, стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, уверена российская телеведущая Тина Канделаки.

Она предупредила, что это политическое хулиганство может спровоцировать необратимые процессы в Грузии. Несмотря на то, что поступок Габунии недопустим, Канделаки считает, что России следует быть мудрой и понимать, что Саакашвили (который стоит за этой провокацией) выражает мнение «отравленного национализмом меньшинства». Он не является рупором Грузии.

Канделаки подчеркнула, что большинство грузин против национализма и радикализма.

«И сегодня очень важно, чтобы вот этот грузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстук недополитика, недоэкс-президента и недочеловека», — добавила продюсер в своем видеобращении.

Запись продемонстрировали в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». Канделаки добавила, что Саакашвили уже с 2008 года «разваливает Грузию». 18 июля, по ее словам, канал «Рустави 2» «заберут» у Саакашвили и вернут законному владельцу, после чего антироссийская пропаганда кончится.



Продюсер также выразила уверенность, что деятельность Саакашвили напрямую ведет к междуусобной войне в Грузии. Однако, как подчеркнула она, «вчерашние события у телеканала «Рустави 2» показали, что грузинский народ не даст растоптать себя политическому преступнику».



Напомним, сам Саакашвили ранее заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, и правду «нужно передавать цивилизованной формой». Однако он достаточно быстро удалил свои высказывания с Facebook.

Поведении Габунии ранее в эфире НСН прокомментировал руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. По его словам, высказывания журналиста «бьют по всей нации, по престижу страны»: «Это жуткое дело».

Как отмечает «Ридус», выступление Габунии осудили президент Грузии аломе Зурабишвили, премьер-министр страны Мамуки Бахтадзе, а также грузинский МИД Грузии. Два сотрудника телекомпании «Рустави-2» после скандала покинули канал.