В Госдуме призвали посадить Габунию, оскорбившего президента РФ на грузинском ТВ

Депутат Госдумы Олег Нилов обратился к правоохранительным органам России и Грузии с просьбой проверить скандальное выступление грузинского ведущего Георгия Габунии на телеканале «Рустави 2» на предмет нарушения национальных законов.

По мнению депутата Госдумы, это была провокация, на которую должна последовать соответствующая реакция.

«Это провокация. Надо ли на нее реагировать? Надо! Но не так, как ожидали эти деятели, жующие галстуки», — сказал Олег Нилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что на прозвучавшие в эфире канала «Рустави 2» оскорбления в адрес России пока не последовало реакций грузинской и российской прокуратур.

«Я не слышал пока реакции прокуратуры Грузии. Она была, когда была попытка бунта из-за наших коллег-депутатов в грузинском парламенте. Но здесь я не слышу этого. И не слышу реакции нашей прокуратуры, потому что здесь в чистом виде 282-я статья УК РФ, даже отчасти упрощенная и декриминализированная с 1 июля, но здесь точно есть часть 2, пункты «б» и «в». Значит, должен быть соответствующий разбор полетов уголовного преступления», — сказал Нилов, призывая правоохранителей отреагировать на нарушение законодательства.

Парламентарий убежден, что таких, как Габуния, следует судить по всей строгости закона.

«А затем по решению суда тушкой или чучелом этот преступник должен быть привлечен к ответственности. Если не в Грузии, то в России. И точка, — заявил депутат Госдумы. — Эти уроды, простите, не должны править, не должны объявлять войны и устраивать провокации, крича с трибуны: «Я убивал, убиваю и буду убивать [русских]», они не должны в прямом эфире распускать так язык. Этого быть не должно. Они должны быть изолированы либо в психушке, либо в тюрьме. Другого варианта быть не может», — заключил Олег Нилов.

Напомним, в воскресенье вечером Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурных оскорблений в адрес российского президента. Его поведение возмутило жителей Тбилиси, и они вышли к зданию телеканала «Рустави 2» с требованием уволить телеведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. После этого «Рустави 2» временно прекратил свое вещание, а утром понедельника телеканалу пришлось извиниться. Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

О реакции российских журналистов читайте в обзоре Федерального агентства новостей.