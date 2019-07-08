Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением

Москва, 8 июля. Пользователи социальных сетей восхитились помолодевшей вдовой знаменитого певца Иосифа Кобзона Нелли.
Нелли Кобзон стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет популярная певица Жасмин. Артистка опубликовала на странице в Instagram совместное фото с вдовой Кобзона.
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
«Отлично выглядит», — написал пользователь loveofthem2 под постом Жасмин.
«Шикарная женщина», — добавил _2901142.
«Нелли достойна глубокого восхищения. На ее примере многие девушки и женщины могут учиться женской мудрости, чуткости, умению быть музой и поддержкой для своей семьи», — написал интернет-пользователь с ником katya.holopova.
«Боже, как же она хорошо выглядит!» — добавила katyadashirabdanova.
«Невероятной красоты женщина. И самое главное, что это природная красота!» — одарил комплиментами marishik_m13.
Однако некоторые интернет-пользователи заподозрили женщин в чрезмерном использовании фотошопа.
Нелли Кобзон во время программы поделилась своими воспоминаниями о браке с легендарным исполнителем.
Напомним, Иосиф Кобзон ушел из жизни в августе прошлого года. После его смерти Нелли занялась руководством благотворительного фонда, который был учрежден ее супругом.