В Госдуме призвали власти Грузии исключить русофобию из общественной жизни страны

Москва, 8 июля. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что после инцидента с оскорблениями в адрес президента РФ в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» ситуация в Грузии достигла дна.

«Мы считаем, что ситуация достигла дна. Руководство Грузии должно определиться в своей внешней и внутренней политике, прежде всего, должны быть сделаны выводы после нападений на российских депутатов, делегатов Генеральной ассамблеи межпарламентской ассамблеи православия», — сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что «должны быть не просто принесены официальные извинения перед международной организацией, подвергшейся атаке, перед президентом и Россией, но должно быть проведено полноценное расследование и определена ответственность лиц, которые это сделали». По словам Гаврилова, главная задача Грузии — исключить русофобию из общественной жизни страны.

«Дальнейшее развитие социально-экономических связей России и Грузии должно включать равноправный политический диалог, который исключает оскорбления, шантаж и угрозы. Сегодня обсуждение на Совете Госдумы отказа от перечисления денег из России в Грузию и отказ от покупки грузинского вина — вынужденная мера в ответ на оскорбление президента нашей страны и санкций, в частности, в отношении депутатов», — подчеркнул председатель комитета Госдумы.

Гаврилов заметил, что репутация РФ и безопасность граждан — это приоритет для российской власти.

«Мы верим, что Грузия способна восстановить свой авторитет миролюбивой, цивилизованной, демократической и гостеприимной страны, и для этого существуют основания, например, культура, основанная на православии», — резюмировал он.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» на федеральном канале Грузии «Рустави 2» грубо высказался в адрес президента России. Зрителей возмутило поведение журналиста. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию канала и потребовали отставки телеведущего и генерального директора телеканала.