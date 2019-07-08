В РПЦ объяснили, почему феминистки накинутся на слова протоиерея о слабом уме женщин

Протоиерей Димитрий Смирнов, возглавляющий патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, заявил в эфире радио «Радонеж», что женщины слабы умом. Его слова прокомментировал настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — сказал Димитрий Смирнов.

При этом священник отметил, что женщины терпеливее мужчин, в них больше любви и за каждым женским «деланием стоит подвиг».

«Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг <...> как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают», — уточнил отец Димитрий.

Предвидя нападки феминисток, в Русской православной церкви объяснили, что имел в виду глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«Я не считаю эти слова отца Димитрия оскорбительными для женщин. Скорее он говорит об особенной харизме женщин, которая связана с подвигом семейным и духовным, когда женщины приводят своих мужей в храм и оказываются гораздо более религиозно грамотными, чем мужчины. А уровень интеллекта. Ну не знаю. Сложно сказать, что женщины глупее мужчин. Часто — умнее. Другое дело, что женщины по природе своей нацелены не на глобальные свершения, а на брак, поддержание семьи, рождение и воспитание детей. Честь и хвала ей за это. Природная разница между мужчинами и женщинами есть, даже если феминистки скажут обратное», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Всеволод Чаплин.

Священник полагает, что с помощью вырванной из контекста фразы Димитрия Смирнова феминистки сейчас попытаются поднять хайп.

«Очевидно, что феминистское движение пытается переделать Богом данную природу женщины и создать из нее некое подобие бесполого существа. Все это работает на план ограничения количества населения Земли. Недаром феминисток поддерживают те же мировые фонды, которые поддерживают ЛГБТ, аборты, контрацепцию и культ одиночки в культуре. Так что любое выступление священнослужителя в поддержку семейной, домашней роли женщины будет вызывать ненависть у этих кругов. Они хотели бы, чтобы женщины направляли свою энергию в карьеру, зачастую бессмысленную, зарабатывание денег, общественного внимания, а потом оказывались по возрасту или эмоциональному выгоранию неспособными к рождению детей. Поэтому на новость о том, что женщины слабее умом, сейчас накинутся», — считает Всеволод Чаплин.

Протоиерей напомнил: в Священном Писании сказано, что женщина — это «сосуд немощнейший».

«В Первом послании апостола Петра говорится: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Тут речь, конечно, не об уровне интеллекта женщин, а об их зависимости от эмоционального состояния, от направленности на сохранение быта, что часто мешает христианскому подвигу. То есть к женщинам надо относиться бережно, с пониманием того, что это немощнейший эмоциональный душевный сосуд. При этом многие женщины сохранили веру, когда мужчины разбежались. Когда Христос был распят, апостолы разбежались и с Господом остались только женщины. О чем-то это да говорит», — заметил Всеволод Чаплин.

Священник Русской православной церкви призвал не судить людей лишь по интеллекту, а обращать внимание на их духовное состояние.