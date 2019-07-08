Стало известно, во сколько обошлась свадьба Тодоренко и Топалова

Москва, 8 июля. Свадебное торжество на юге Италии обошлось певцу Владу Топалову и ведущей Регине Тодоренко в семь миллионов рублей, сообщили СМИ.

Пара расписалась еще в октябре прошлого года, но от громкого торжества решила отказаться, поскольку Тодоренко была на седьмом месяце беременности. Супруги решили сыграть свадьбу 3 июля и выбрали для торжества юг Италии.

В окружении звезд шоу-бизнеса сообщили, что Тодоренко и Топалов вместе со своими гостями поселились в трехэтажной вилле Astor. Пара пробыла там несколько дней, а аренда обошлась порядка 4,5 миллиона рублей, добавил источник StarHit.

«Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами», — добавил он.

Оформление свадьбы, которая состоялась в Сорренто, взяла на себя сестра Топалова, которая владеет агентством по организации праздников. Примечательно, что в агентстве минимальная цена за праздник составляет 500 тысяч рублей.

Для официальной церемонии бывшая ведущая популярной программы «Орел и решка» выбрала белое платье с глубоким вырезом. Тодоренко заказала наряд в одном из московских модных домов за 750 тысяч рублей. Ее супруг был в классическом костюме.

Пара пригласила на торжество только родных и близких. Среди гостей были коллеги Тодоренко по шоу «Орел и решка» Мария Ивакова и Леся Никитюк. Примечательно, что последняя поймала букет невесты, а подвязку — актер театра и кино Никита Ефремов.

Телеведущая призналась, что о такой свадьбе даже не могла мечтать.