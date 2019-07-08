Москва, 8 июля. Участников отмененного телемоста Россия — Украина пригласили в студию канала «Россия 1», сообщили в пресс-службе ВГТРК.

На российском телеканале напомнили, что телемост Россия — Украина, организованный «Россия 1» и NewsOne, должен был дать возможность простым жителям двух стран без политиков обсудить текущие отношения. Участники мероприятия должны были, «глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем».

Однако украинская сторона была вынуждена отменить телемост, из-за угроз в адрес их и членов их семей, пишет Национальная служба новостей.

«Принимая во внимание это обстоятельство, мы — со своей стороны — приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала «Россия 1» в Москве, — сообщили в пресс-службе ВГТРК. — Потому что убеждены: «Надо поговорить!».

Напомним, телемост должен был состояться 12 июля в 18.00. Однако идея вызвала возмущение со стороны украинских политиков. В частности, в партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что это якобы попытка повлиять на выборы в Верховную раду. О недопустимости разговора россиян и украинцев высказалась и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

СБУ потребовала наказать украинские телеканалы за намерение провести телемост. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены».