British Airways оштрафовали на $229,3 млн из-за утечки данных клиентов

Лондон, 8 июля. Авиакомпания British Airways получила штраф в размере $229,3 млн за утечку данных сотен тысяч своих клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе управления комиссара по информации Великобритании (ICO).

«Закон предельно ясен — если вам доверяют персональные данные, то вы должны их сохранять. Те, кто не смогут с этим справиться, столкнутся с тщательной проверкой со стороны моего ведомства», — заметила комиссар Элизабет Дэнэм.

В британской «удивлены и разочарованы» решением ICO, сообщает BBC. По словам генерального директора авиахолдинга International Airlines Group, в который входит British Airways, Уильяма Уолша, в холдинге намерены предпринять все необходимые шаги для того, чтобы «отстоять позицию авиаперевозчика, включая подачу любых необходимых апелляций».

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиакомпании British Airways, вылетевшее из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлилось не в той стране и доставило пассажиров в Эдинбург. Инцидент, по словам представителей авиакомпании, произошел из-за неправильно оформленных летных документов.