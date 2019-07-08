Кац считает, что Навальный боится избрания Соболь в Мосгордуму

Московская оппозиция завершила подписную кампанию, но с разными итогами и перспективами. Вне зависимости от решения Избиркома о регистрации кандидатов, «яблочникам» уже как минимум удалось провести эффективную подписную и фандрайзинговую кампании в противовес кандидатам от ФБК.

Почти вся обойма кандидатов от «Яблока» успешно справилась с задачей преодолеть подписной барьер в своих округах: Евгений Бунимович, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Андрей Бабушкин, Кирилл Гончаров, Максим Круглов сдали подписи с запасом. Хорошо себя показали и «протеже» Максима Каца: 31-летний архитектор Дарья Беседина, которая баллотируется по округу №8 (ей удалось собрать 5841 подпись при необходимых 5310), и 26-летний муниципальный депутат Анастасия Брюханова (она выдвигается по округу №42 и собрала 5283 подписи при минимуме в 4803).

Часть кандидатов «Яблока» отсеялась: Ирина Копкина, Андрей Морев, Виктор Хамраев, Евгения Семяновская, Вадим Лебедевич и Юлия Щербакова. Каждый из них собрал по несколько тысяч подписей, но не достиг достаточного их количества для регистрации.

Сам Максим Кац, как рассказывают в его окружении, доволен результатом. По его мнению, независимо от результатов выборов, кейсы «яблочников» усилят позиции партии в Москве. Политтехнолог ожидает притока 100 или даже 150 новых партийцев, людей, умеющих агитировать. «Кацистам» удалось провести, пожалуй, лучшую фандрайзинговую кампанию среди прочих кандидатов, и теперь у них есть большая база новых жертвователей. И все это — независимо от исхода выборов.

Как пишет telegram-канал «Шавки Красовского», относительно кандидатов от других «оппозиционных» партий Кац считает, что почти все они подавали подписи с браком, заранее предполагая отказы в регистрации и планируя «шумный выход», — мол, было политическое решение не регистрировать. В то же время «кацисты» (речь идет о Брюхановой и Бесединой) смогли исключить вообще все бракованное, включая даже вычеркивание в последний момент по базе недействительных паспортов.

Отдельно Кац оценил ситуацию с кандидатом из пула Алексея Навального Иваном Ждановым, который, как и Брюханова, он баллотируется по округу №8. По его мнению, кампания Жданова, завязанная на бескомпромиссной «войне с системой» и ненависти к «Единой России», не даст результата. Кац считает, что протестные голоса не повлияют на итоги голосования, в то время как основная борьба развернется за «сомневающихся обычных граждан», которым повестка улучшения города и вообще «Яблоко» сильно ближе, чем абстрактная война с ЕР (особенно в округе, где нет сильных кандидатов-единороссов, а фаворит гонки — вообще коммунист Вадим Кумин).

Максим Кац считает, что «навальнисты» подали все, чтобы, во-первых, медийно отчитаться перед своей аудиторией, а во-вторых, чтобы в дальнейшем разыграть скандал с якобы политически мотивированным снятием с выборов. Хотя все понимают, что снятие, если и будет, то по факту наличия большого числа «грязных» подписей. При этом Кац не будет удивлен, если сошедшие с дистанции кандидаты Навального обвинят зарегистрированных «кацистов» в продажности. По его мнению, Жданов заранее занял позицию против «яблочников».

Навальный же, по мнению Каца, не хочет попадания своих людей куда бы то ни было и их избрания на какие-либо посты. Когда навальнисты избираются, сам блогер это всячески замалчивает, а пока до дела не дошло — пытается тем или иным способом это предотвратить. Кац припомнил случай с членом ЦС «Партии Прогресса» Нагановым, который избрался депутатом в Химках, но аудитория Навального ничего об этом не узнала.

По словам Каца, Навальный поддержал «яблочницу» Русакову в 37-м округе только потому, что она ему ни в каком виде не конкурент. Навальный считает опасными людей, умеющих работать в новых медиа, молодых и современных политиков. Елена Русакова работает с совершенно другой аудиторией. Примечательно, что в этом плане Навальному гораздо опаснее «кацистов» потенциальная победа Любови Соболь. Она сильно пошатнула бы его позиции, как единственного лидера и самого главного оппозиционера, что для Навального недопустимо.