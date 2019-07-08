США используют своих ставленников в ООН для фабрикации обвинений против Сирии

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) сообщил о гибели «как минимум семи детей в результате еще одного нападения на мирных жителей на северо-западе Сирии». Соответствующее заявление сделала исполнительный директор учреждения Генриетта Фор. Соответствуют ли действительности эти данные, озвученные в интересах западных стран, в том числе незаконно находящихся в САР? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

При этом в сообщении не упоминается, кто именно наносил воздушный удар. Не понятен и источник происхождения информации. Задумывается ли об этом кто-нибудь из рядовых жителей европейских стран, читая или случая подобные новости?

Обвинения против правительства Сирии и его союзников сыплются словно из рога изобилия. Авторами необоснованных претензий зачастую становятся как конкретные должностные лица из различных ведомственных структур или международных учреждений, так и прозападные неправительственные организации, практически ежедневно публикующие фейковую статистику «трагических последствий» воздушных бомбардировок ВКС РФ и ВВС САР.

В данном случае исполнительный директор ЮНИСЕФ не выдвигает прямых обвинений в адрес России или Сирии, ограничившись формулировкой — «в результате еще одного нападения». Дополнительно организация сообщает о гибели более 140 детей в Идлибской зоне с начала текущего года.

В то же время до сих пор остается неясным, откуда международный фонд черпает столь «точные» сведения с конкретными цифрами. Видимо, он рассчитывает на репутацию ООН и общую информационную тенденцию на Западе, не предусматривающую в обязательном порядке наличия аргументов как таковых.

Генриетта Фор обладает соответствующей практикой, полученной сначала в Госдепартаменте, где она являлась заместителем госсекретаря, а затем в Агентстве США по международному развитию (USAID) на должности администратора, пока не получила повышение до директора по внешней помощи. Она отвечала за ежегодное управление иностранной поддержкой со стороны Вашингтона в размере 39,5 миллиардов долларов.

Сегодня USAID официально считается самой высокобюджетной гуманитарной организацией для оказания помощи малоразвитым странам по всему миру. Однако ее политика ориентирована не только на помощь обездоленным. Она обладает довольно широким спектром возможностей, начиная от вербовки антиправительственных блогеров и заканчивая подкупом журналистов и политических деятелей в недружественных странах, в том числе с целью организации протестных настроений в обществе и интернет-среде.

С 1 января 2018 года Генриетта Фор стала седьмым исполнительным директором ЮНИСЕФ. Ее признание на этом посту было получено со стороны многих организаций, включая, разумеется, Госдепартамент США и Центр стратегических и международных исследований со штаб-квартирой в Вашингтоне.

Напрашивается вывод, что американские политические элиты проталкивают «нужных людей», имеющих необходимый опыт работы, на «нужные» должности, в том числе на международных площадках.

К примеру, американские новостные ресурсы, описывая процесс рассмотрения кандидатуры Фор на должность исполнительного директора ЮНИСЕФ, охарактеризовали его как легкий и быстрый. Другими словами, процедура была обычной формальностью.

С момента основания Детского фонда в ООН в 1946 году должность директора занимал американский бизнесмен Морис Пейт, который руководил им почти 20 лет. С тех пор ломать традицию назначать на выгодные места в организации подданных США не стали.

Скромный бюджет ЮНИСЕФ в пять миллиардов долларов не сравнится с агентством USAID. Однако заявления Детского фонда позволяют привлекать большее внимание со стороны международного сообщества, даже в том случае, если сообщения не подкреплены конкретными фактами.

Соединенные Штаты систематически используют свое влияние на ООН в рамках многих международных внешнеполитических вопросов, и в том числе, конечно, для оказания давления на ситуацию в Сирии. Например, американские представители продолжают попытки легализовать через площадку ООН вбросы о якобы кровавых авиаударах ВКС РФ и ВВС САР в Идлибе, чтобы сорвать освободительную операцию Сирийской арабской армии (САА).