Глава Дагестана рассказал Путину, как власти республики сэкономили 7 млрд рублей

Москва, 8 июля. Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что республике удалось сэкономить более семи миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента России.

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Дагестана, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития республики, а также ситуация в сфере здравоохранения, строительства и образования.

По словам Васильева, в 2018 году республике удалось сэкономить более семи миллиардов рублей, которые будут направлены на приобретение 95 школьных автобусов и 108 автомобилей скорой помощи. Кроме того, на эти средства будут закуплены 50 флюорографических аппаратов. Глава Дагестана также добавил, что власти республики продолжают реализацию проекта «100 школ», в рамках которого осуществляется ремонт и реконструкция учебных заведений.

«Продолжаем работу по проекту «100 школ», в прошлом году сделали не сто, а 117 школ, сегодня надеемся сделать 200», — отметил глава республики.

По словам Васильева, в 2019 году власти Дагестана почти в пять раз увеличили финансирование льготного лекарственного обеспечения. Кроме того, продолжается работа по обеспечению жильем людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время власти республики планируют выдать около 300 квартир. Васильев также добавил, что в нынешнем году на строительство социально-инженерной инфраструктуры выделено 18 миллиардов рублей, еще 1,7 миллиарда рублей будут потрачены на прокладку водопроводных линий.

Глава Дагестана отметил, что дополнительные средства были получены за счет перерасчета стоимость объектов дорожного строительства, а также благодаря выводу из тени 37 тысяч рабочих мест.

«Всего таким образом мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет», — пояснил Васильев.

Глава Дагестана также добавил, что в нынешнем году власти республики начали выделять средства на газификацию населенных пунктов. По его словам, в 2019 году на строительство газопроводных линий жилищно-коммунального хозяйства будет потрачено 250 миллионов рублей.