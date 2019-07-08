Лукашенко отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Минске

Минск, 8 июля. Лидер Белоруссии Александр Лукашенко «абсолютно поддерживает» предложения президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с главой РФ Владимиром Путиным и руководителями еще четырех стран.

Сообщение об этом распространила сегодня пресс-служба белорусского президента. Ранее предложение Зеленского прокомментировали и в МИД Белоруссии. Глава ведомства Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить встречу представителей России, Украины, Великобритании, США, ФРГ и Франции, отмечает белорусское агентство Sputnik.

Макей напомнил, власти Белоруссии всегда говорили о своей готовности «сделать всё для скорейшего возвращения мира на украинскую землю».

Как сообщал ранее «Федерал Пресс», видеобращение, в котором Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске, было опубликовано на его официальной странице в Facebook. На повестку Зеленский предложил вынести положение дел в Донбассе и крымский вопрос (Киев не признает результатов референдума 2014 года, по итогам которого крымчане единогласно приняли решение выйти из состава Украины. — Прим. ФАН). По мнению Зеленского, участвовать в этой встрече также должны президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Лукашенко понравилось предложение Зеленского, потому что он «уже давно стремится играть роль миротворца» и давно хочет подключиться к переговорам. При этом эксперт отметил, что Зеленский, делая подобные заявления, просто стремится «всем понравится» и делает «только вот такие общие заявления».