Apple тестирует биометрическую авторизацию для входа в iCloud

Нью-Йорк, 8 июля. Американская корпорация Apple тестирует биометрическую аутентификацию для своего веб-сайта icloud.com. Проверить ее работу могут пользователи бета-версий iOS, iPadOS и macOS Catalina. Об этом сообщает ресурс 9to5Mac.

По данным портала, чтобы воспользоваться биометрической аутентификацией, нужно зайти на сайт beta.icloud.com. Портал установит наличие на гаджете новой беты iOS 13, iPadOS или macOS, а затем предложит приложить палец к сенсору или авторизоваться через систему Face ID.

По имеющейся информации, такой вход в аккаунт будет легче и безопаснее. Новшество, скорее всего, станет доступно осенью.

В январе сообщалось, что разработчики «яблочной» компании выпустят планшеты iPad без сканера лица Face ID.