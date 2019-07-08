Госкорпорация «Росвозмездие». Роман Носиков о том, как нам заработать на грузинском хамстве

Грузия не устает ставить перед нами новые интересные задачи в области международных отношений, этики и логики.

Смелый грузинский телеведущий на канале «Рустави-2», некто Георгий Габуния, покрыл нашего президента матом в эфире, посмеялся над смертью его матери и заявил, что испражняться он хотел на могилу его родителей.

Ярко. Оценили все — по обе стороны границы.

Яркий Георгий

Как отметила не чуждая кавказской культуре Маргарита Симоньян, именно оскорбление в адрес матери российского президента меняет все.

«Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное. Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной. И вообще человеком», — заявила Симоньян.

Сейчас Габуния предоставил грузинскому народу прекрасную возможность — разглядеть современное состояние своего патриотизма и понять, насколько он совместим с традиционной грузинской нравственностью. Подумать, куда такой патриотизм завел Грузию. А также осознать состояние собственной элиты и ее способность принимать исторические решения, обязательные для всех грузин.

А пока грузины думают — займемся собой.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков призвал заморозить отношения с Тбилиси. Телеведущая Ольга Скабеева ждет от нашего президента суровых шагов. Эксперты требуют запрета импорта грузинских товаров и заморозки денежных переводов. Эксперты порастопырчатее — депортации грузин на родину.

Что же сделает с хамом наш президент? Как Владимир Путин отомстит Грузии?!

Ничего. Никак.

Яркий Георгий — это не наша беда и не наша печаль. Как и не наш позор. Он — позор, беда, печаль и забота грузинского народа, которому теперь придется много думать о том, как это на нем выросло. И, судя по тому, как грузинский народ реагирует на произошедшее, — он это понимает.

Нет, если бы Россия была той Россией, про которую пишет западная пресса, а Путин был тираном из оппозиционных воплей и докладов, то конечно в данный момент яркого Георгия уже вовсю кормили бы «Новичком», а русские бомбардировщики ровняли бы здание «Рустави-2» с землей.

Но я неплохо за последние сорок лет узнал свою Родину, а за последние двадцать — своего президента. И я смею предполагать, что Путин только пожелает яркому Георгию долгих лет жизни, чтоб поумнел. Ну, а моей Родине вместо бомбардировки Тбилиси более интересно запустить что-нибудь в космос. Что, собственно, она опять недавно и сделала.

С людьми всегда надо поступать чуть лучше, чем они этого заслуживают. В случае с ярким Георгием на него надо начихать. Он долго к этому шел, он добивался того, чтобы стать пустым местом, — не будем лишать его заслуженного.

Ответит тот, кто гадит

Однако Габуния обозначил перед нами одну застарелую проблему — как же нам реагировать на яркие выступления национальных креаклиатов в адрес России и ее граждан? Что делать с людьми, которые хватают наших соотечественников на улицах и бьют их за георгиевскую ленточку?

Проблема-то в том, что эти люди очень довольны ситуацией. Когда выпендривается на Россию яркий оппозиционер Иксишвили, а по шапке за это дело прилетает фермеру Игрекадзе, а также его покупателям и контрагентам в России.

Нет уж. Отвечать должен именно тот, кто гадит. Персональная ответственность — вот залог успеха отношений. И ответственность должна быть яркой.

У меня есть идея в современных трендах. Мы же страна госкорпораций и федеральных агентств, не так ли? Роснефть, Росатом, Роскомнадзор, Россотрудничество...

Нужно создать госкорпорацию «Росвозмездие».

Откроем офис на Никольской в центре Москвы, рядом с памятником бразильскому болельщику. Нет еще? Поставим.

На стену повесим портрет сами знаете кого, с изречениями «Кто нас обидит — три дня не проживет» и «Границы России нигде не заканчиваются». И еще кое-кого, с изречениями «Кто не понял — тот поймет» и «Двести километров».

Основным видом деятельности «Росвозмездия» станет извлечение прибыли из тех, кто нас обидел. Мы будем устанавливать договорные отношения с частными детективами в интересующих нас странах. И делать им заказы на установление личностей людей, которым надо скрасить существование в связи с их нехорошими поступками против наших граждан и друзей.

«Росвозмездие» будет вскрывать личности нацистов, активистов, стукачей, нелюбителей ленточек, подстрекателей, разжигателей. Устанавливать их связи и интересы. Источники доходов и имущество. Квартиры, дома, машины, бизнес. И, исходя из конкретной конфигурации, определять возможности воздействия.

Мы не будем размениваться на напыщенных дураков вроде Габунии. Нашими «клиентами» будут только те, кто действительно нанес ущерб России или ее гражданам. Или ценностям, которые мы защищаем.

Мы будем действовать по закону той страны, в которой находится «клиент». И только тогда, когда правоохранительная система той страны будет саботировать наши усилия, мы начнем наказывать саму систему, а к «клиенту» — применять более изысканные меры.

Мой кот над Тбилиси

Воздействовать мы будем до полного осознания объектом пагубности своего мировоззрения и образа жизни. Осознание должно выражаться в компенсации тем, кого он обидел, а также в оплате наших расходов по его воспитанию. Если вы думаете, что с нищего активиста нечего взять, вы неправы. Ведь его кто-то спонсирует.

На работу в этой связи будем принимать ветеранов Финмониторинга, СВР и ССО. Ежегодно станем выигрывать президентский грант за деятельность в области прав человека. Обзаведемся представителем в президентском Совете по правам человека.

В наш век чистогана, частной инициативы и повального цинизма нужно продемонстрировать миру, что мы в состоянии извлекать прибыль не только из нашей части планеты, вроде Арктики. Что мы можем извлечь прибыль из любого русофоба — и с нетерпением ждем открытия новых русофобских месторождений.

А чтобы этот источник нашего благосостояния не иссяк, я предлагаю сделать меня вице-президентом по связям с общественностью. Торжественно клянусь, что над Грузией мой кот Нестор будет летать на моем личном самолете.

Если вы думаете, что это шутка, то имейте в виду: я почти не шутил. Разве что про памятник бразильскому болельщику.