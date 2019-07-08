Оскорбившего Россию Габунию уже били за подобное поведение, рассказали в Грузии

Абсолютно неприемлемым назвали в Кремле поведение грузинского журналиста Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» позволил себе площадную брань в адрес руководства РФ. Ранее возмутительный инцидент осудили в МИД России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оскорбительное поведение Габунии, назвал происшедшее «позором для грузин». Он отметил, что цель этой провокации — осложнить отношения между странами, и что подобное недостойно народа Грузии.

«Мы отмечаем, что все руководство Грузии <…> решительно осудило эту выходку, — заявил Песков. — И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова кратко прокомментировала непозволительное поведение грузинского телеведущего.

«Беда Грузии», — сказала она.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян рассказал Федеральному агентству новостей, что за подобные хамские выходки Георгия Габунию уже в свое время наказывали, но урок явно не пошел ему впрок.

«С ночи наблюдаю за тем, как началось 8 июля, — говорит Манукян. — Улетел последний самолет из России в Грузию, и какой-то невнятный грузинский телеведущий решил попиариться за счет России. У меня ощущение, что Георгий Габуния теперь станет именем нарицательным, как в свое время Аркадий Бабченко. Не удивительно, что единственным, кто поддержал эту сверхновую грузинскую «звезду эфира», оказался именно Бабченко».

Любой вменяемый человек понимает: случившееся в эфире телеканала «Рустави 2» абсолютно неприемлемо не только для журналиста, но и для любого человека, говорит собеседник ФАН.

«Есть в журналистике, да и вообще в публичном поведении, красные линии, которые Габуния так небрежно перешел, — отмечает член совета при ГД. — Кстати, именно на Кавказе подобные выходки считаются абсолютно недопустимыми, а тех, кто себе такое позволяет, просто презирают. Этому Габунии теперь ведь никто из нормальных людей в Грузии руки не подаст. Один из моих подписчиков из Кутаиси написал, что грузины все как один горячо осуждают журналиста-матерщинника. Мой подписчик также рассказал, что в прошлом этого Габунию уже били за подобное поведение, но урок явно не пошел ему впрок».

Однако есть в этой грустной и постыдной для Грузии истории одна положительная сторона, говорит Вадим.

«Впервые с 20 июня (начала спровоцированных Западом беспорядков в Грузии. — Прим. ФАН) грузины показали себя с положительной стороны. Они вышли с акцией протеста против поведения Габунии и канала «Рустави 2». Президент, премьер-министр, а также МИД Грузии осудили поведение зарвавшегося журналиста и назвали его выходку вредной для российско-грузинских отношений. Считаю, что именно этой ночью мы оттолкнулись от дна. Верю — рано или поздно отношения между нашими странами снова ждет подъем. По крайней мере, очень хочу на это надеяться», — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее грузинские и российские политики, а также пользователи соцсетей резко осудили журналиста Георгия Габунию, который в своей авторской программе на оппозиционном телеканале «Рустави 2» опустился до площадной ругани в адрес российского руководства.