В Крыму напомнили Зеленскому о принадлежности полуострова

Симферополь, 8 июля. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что полуостров уже шестой год находится в составе России.

8 июля Зеленский выложил видеообращение на свое странице в Facebook, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Минске, чтобы обсудить крымский вопрос и ситуацию в Донбассе, сообщает НСН. Также Зеленский хотел бы позвать за стол переговоров президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, пишет «Вечерняя Москва».

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе?» — сказал президент Украины.

Ефим Фикс отреагировал на слова Зеленского и заявил, что президент Украины — «единственный, кто не знает, чей Крым».

«Он только избран и начал работать, поэтому не знает, поэтому мы ему прощаем эту оплошность. В его окружении достаточно специалистов, которые смогут доходчиво объяснить, кому принадлежит Крым. Крым уже шестой год российский, и ответ тут очевиден», — подчеркнул вице-спикер крымского парламента в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Фикс напомнил что Крым вошел в состав РФ благодаря волеизъявлению крымчан, которое они высказали на референдуме 16 марта 2014 года. Тогда за присоединение к России проголосовала большая часть жителей полуострова.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Зеленского, сообщил, что оно будет рассмотрено российской стороной, однако пока говорить о какой-то реакции рано, передает KP.RU. По словам Пескова, сначала нужно понять, есть ли перспективы у предложенной президентом Украины встречи.