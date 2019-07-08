Шнуров стал ведущим новой версии телеигры «Форт Боярд»

Москва, 8 июля. Ведущим новой версии программы «Форт Боярд» на телеканале СТС стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Съемки телеигры стартовали во Франции. Планируется, что премьера нового шоу состоится осенью 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе телеканала.

«Известные актеры, музыканты, комики, ведущие и топовые блогеры окунутся в таинственный мир форта и преодолеют свои страхи, чтобы добраться до заветных сокровищ», — подчеркивается в сообщении пресс-службы телеканала.

В игру вступят десять команд, в каждой из которых по пять звездных участников, в том числе певица Анна Седокова, модель Виктория Боня, телеведущая Роза Сябитова, актриса Анна Хилькевич, модель Алена Шишкова, хореограф Егор Дружинин, актриса и певица Эвелина Бледанс, шоумены Сергей Светлаков и Александр Незлобин, блогер Ника Вайпер, юморист Михаил Шац и другие.

Шнуров, слова которого приводит пресс-служба телеканала, предположил, что «нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Он отметил, что постарается не испортить проект и стать для участников «другом-помощником, но жестким».

«Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями», — отметил Шнуров.

Напомним, ставшая культовой программа «Форт Боярд» является популярным во всем мире приключенческим телешоу, действие которого происходит в Бискайском заливе у берегов Приморской Шаранты. Первый выпуск программы показало французское телевидение в 1990 году. Согласно правилам игры, участники телешоу должны преодолеть ряд испытаний, чтобы получить в качестве приза ключ от сокровищницы.

Ранее сообщалось, что некий российский металлургический магнат арендовал на свой юбилей знаменитое телешоу «Форт Боярд».