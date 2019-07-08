«Ласковый май» навсегда отказался от гастролей в Грузии из-за выходки журналиста

Москва, 8 июля. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что его коллектив навсегда отказывается выступать в Грузии после скандальной выходки в эфире грузинского телеведущего Георгия Габунии.

Разин возмущен выходкой Габунии, который в эфире позволил себе грязные ругательства и оскорбления в адрес российского президента. Комментируя это жест, продюсер «Ласкового мая» также не смог удержаться от нецензурной лексики. Одними из самых мягких характеристик грузинского журналиста стали слова «нелюдь» и «чудовище».

«Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось, — заметил российский продюсер на своей странице в Instagram. — Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду».

Он добавил, что «Ласковый май» навсегда отказывается от гастролей в Грузии и призвал российских коллег последовать примеру коллектива.

«Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию», — подчеркнул Разин.

Накануне вечером грузинский журналист в своей авторской программе несколько раз оскорбил президента России. Многие грузины возмутились поведением земляка. Жители страны вечером в воскресенье пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего, а также генерального директора «Рустави-2» Нику Гварамию.

На «Рустави-2» были вынуждены принесли официальные извинения за нецензурную лексику в эфире. Грузинский телеканал на какое-то время после выходки Габунии даже прекращал свое вещание.

Народный артист СССР Олег Басилашвили, комментируя произошедшее, отметил, что подобные высказывания вообще недопустимы ни в одном народе — ни в русском, ни в грузинском, передает телеканал «360». Поведение Габунии он назвал безобразием, которое порочит не только самого ведущего, но и весь грузинский народ, который с большой симпатией относится к России, пишет RT.