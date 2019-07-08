Германия уклончиво ответила на призыв США отправить наземные войска в Сирию

Берлин, 8 июля. Правительство ФРГ готово продолжить участие в коалиции в Сирии в рамках предыдущего мандата, но наземные войска Германии не имеют к этому отношения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя заявления представителя США по САР Джеймса Джеффри.

Ранее Джеффри в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил, что американские власти призывают Германию отправить сухопутные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Зайберт уклончиво ответил на этот призыв.

«Правительство ФРГ рассматривает продолжение своего участия в коалиции против ИГ1 (террористическая группировка «Исламское государство»1, запрещена в РФ. — Прим. ред.), как известно, наземные войска не имеют к этому отношения», — цитирует словам Штеффена Зайберта РИА Новости.

При этом представитель правительства Германии добавил, что окончательное решение о продлении мандата после 31 октября должен принять бундестаг.

Ранее член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции и первый заместитель руководителя партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что призыв Вашингтона к властям ФРГ свидетельствует о растерянности и отчаянии среди военно-политического руководства США. По его словам, вопрос по Сирии и ближневосточному региону в целом стал болевой точкой для Штатов.

Напомним, миссия бундесвера оказывает поддержку международной коалиции, участвуя в разведывательной деятельности, воздушной дозаправке и предоставлении персонала для штабов. При этом американские военные находятся на территории Сирии незаконно, о чем неоднократно сообщал Дамаск. В январе 2019 года в ООН признали массовые бомбардировки сирийского Хаджина международной коалицией под предводительством США военным преступлением.

1 Организация запрещена на территории РФ.