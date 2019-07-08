Москва, 8 июля. Рэпер Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L'One, решил отсудить у Тимура Юнусова (Тимати), продюсерской компании Black Star и ее генерального директора Павла Курьянова права на свои треки и сценический псевдоним. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск музыканта в понедельник, 8 июля.

Рэпер L`One подал в суд на Black Star и Тимати. Как написал артист в своем аккаунте в Instagram, его бывшие партнеры хотят «забрать у него песни и имя». L'One подчеркнул, что они «хотят забрать возможность выступать». Рэпер подчеркнул, что не позволит этому случится. Ранее контракт с лейблом Тимати расторг еще один популярный российский артист — Егор Крид.

Ранее сообщалось, что Тимати показал коллекцию одежды бренда Black Star Wear и «Армии России». В Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной состоялся премьерный показ совместной коллекции бренда Black Star Wear и сети магазинов «Армия России». Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — рэп-исполнитель Тимати.

Новую коллекцию владелец бренда Black Star разрабатывал около полугода совместно с «Военторгом» и сетью магазинов «Армия России». По словам рэп-исполнителя, патриотично и модно теперь можно одеть всю семью: созданы варианты одежды для женщин, мужчин и детей. О рэп стилистике напоминают укороченные толстовки с логотипом «Армия России», штаны свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и модные в сезоне комбинезоны. Все в цветах военной формы — традиционном хаки, песчаном камуфляже и в черном.

Девушкам Тимати и «Армия России» предлагает короткие шорты, платья-сафари и комбинезоны. Парням — длинные летние шорты, жилеты, имитирующие броник, сумки-разгрузки и футболки с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине.

По словам Тимати, он не рассчитывал на такой прием со стороны Минобороны — ведомство представило ему площадку для показа на территории Национального центра управления обороной.

В качестве благодарности музыкант преподнес министру обороны Сергею Шойгу эксклюзивную куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.