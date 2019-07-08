Пугачева подарила Шнурову «песню про мужиков»

Москва, 8 июля. Звезда российской и советской эстрады Алла Пугачева подарила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову «песню про мужиков». Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Примадонна в один из вечеров заехала в гости к певице Лайме Вайкуле, чтобы та научила ее пользоваться социальными сетями и выходить в прямой эфир с телефона.

Вайкуле во время прямого эфира поинтересовалась у коллеги по сцене, где «смешная песня про мужиков».

«Я ее подарила Шнуру. Ждите», — сказала 70-летняя артистка.

Пугачева также призналась, что сама не осмелилась исполнить песню и решила отдать ее коллективу, у которого это «получается куда лучше».

Подруга артистки расстроилась, что не услышит песню в исполнении Пугачевой. Знаменитость в свою очередь отметила: «Поздно, тетя, петь «Боржоми».

Звезда добавила, что песня выйдет у «Ленинграда» в конце текущего года, отметила «Культуромания».

В начале июля Пугачева оказалась в центре внимания после того, как проехала на автомобиле по перрону Рижского вокзала в Москве, чтобы сесть на поезд. Ситуация вызвала возмущение общественности. В ГИБДД пообещали провести проверку. Позже адвокат Тимур Матвеев сообщил, что за выезд машины певицы на перрон столичного вокзала была наказаны дежурная.