Захарова связала инцидент на «Рустави 2» с последним боем Саакашвили

Москва, 8 июля. Инцидент с оскорблениями российских властей в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» может быть связан с политикой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким мнением на своей странице в социальной сети Facebook поделилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По словам спикера дипломатического ведомства, у Саакашвили «началась предвыборная кампания, которая и не прекращалась».

«Но сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он [Саакашвили] будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества», — уверена российский дипломат.

По ее словам, граждане Грузии, традиции и культура «стали заложниками бездельников от политики», пишет «Царьград».

В воскресенье грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую передачу «Постскриптум» на канале «Рустави 2» с грубых высказываний о президенте России Владимире Путине. Слова журналиста вызвали возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник пришли к зданию оппозиционного канала и потребовали отставки Габунии и гендиректора телеканала.

Выступление ведущего также осудили президент и глава правительства Грузии. Огромное число пользователей социальных сетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду «необходимо подавать в цивилизованном виде».