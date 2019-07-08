Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами

Москва, 8 июля. Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заверил, что российская делегация не оставит без ответа действия руководства Парламентской ассамблеи ОБСЕ после принятия антироссийских резолюций.

Резолюции были внесены делегациями Украины и Грузии. Их выносили на голосование трижды и при этом каждый раз отсутствовал кворум. Таким образом, по мнению Толстого, антироссийские резолюции буквально протащили в нарушение норм регламента.

«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.

Толстой отметил, что российская делегация попыталась призвать руководство ассамблеи соблюдать правила, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от главы ПА Георгия Церетели. Теперь, по словам вице-спикера Госдумы, делеция РФ ждет от Церетели извинений, пишет РИА Новости.

Резолюция по вопросу энергетической безопасности была принята комитетом по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ 7 июля. В документе, в частности, была выражена озабоченность по поводу российских газовых проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Днем ранее тот же комитет принял резолюцию, отрицающую принадлежность Крыма России. В документе Россию призывают вернуть полуостров под контроль Украины. Кроме того, в документе заявляется о якобы растущей милитаризации Крыма и Азовского моря со стороны РФ.