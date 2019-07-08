ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с NewsOne

Москва, 8 июля. ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста между российским и украинским телеканалами «Россия-1» и NewsOne. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Как пишет РИА Новости, у ВГТРК «нет никаких оснований отменять телемост».

Напомним, на 12 июля был запланирован телемост под названием «Надо поговорить» между NewsOne и «Россия 1», напоминает «360». Изначально украинский телеканал назвал его проведение журналистским долгом, однако позже объявил об отмене телемарафона из-за угроз физической расправы в адрес телеканала и коллектива. Об этом сообщает «Infox.ru».

В заявлении NewsOne подчеркивается, что попытка телеканала организовать «площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что была начала массированная информационная атака».

Национальный союз журналистов Украины крайне негативно воспринял инициативу проведения телемоста между Украиной и РФ, пишет «ФедералПресс». Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заметила, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны решил наложить штраф на украинский телеканал в размере $3,5 тысячи за «пропаганду» «страны-агрессора».

По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, отмена телемоста между Россией и Украиной телеканалом NewsOne говорит о том, что в Киеве после избрания нового президента ничего не изменилось. Сенатор выразил сожаление в связи с произошедшим.