Клинцевич прокомментировал отмену телемоста с Россией украинским NewsOne

Москва, 8 июля. Отмена телемоста между Россией и Украиной телеканалом NewsOne говорит о том, что в Киеве после избрания нового президента ничего не изменилось. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста с «Россией 1» под названием «Надо поговорить». Это решение, как говорится в заявлении канала, было связано с тем, что в адрес сотрудников СМИ стали поступать «прямые угрозы физической расправы».

Франц Клинцевич выразил сожаление в связи с произошедшим.

«Проблема, конечно, не столько в том, что телемост, видимо, не состоится, хотя он мог снять некоторые вопросы. Мы еще раз имели возможность убедиться, что на Украине после избрания нового президента ничего не изменилось. Националисты продолжают там править бал, и Владимир Зеленский находится под их пятой. Не сомневаюсь, что соответствующие выводы Россией будут сделаны», — говорится в комментарии Франца Клинцевича, предоставленном пресс-службой сенатора.

Ранее стало известно, что идея провести телемост с российским телеканалом «Россия 1» обернулась для украинского телеканала NewsOne возбуждением уголовного дела. Генпрокуратура Украины расценила действия журналистов как «покушение на совершение госизмены».

Напомним, телемост между NewsOne и «Россией 1» должен был состояться 12 июля в период с 18.00 до 20.00. Эта идея вызвала резкую критику со стороны Национального союза журналистов Украины. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в свою очередь заявила, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины наложил штраф на телеканал в размере около 3,5 тысячи долларов.