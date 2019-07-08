Эксперт моды увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл на крестинах сына

Лондон, 8 июля. Стилистка Рошель Уайт увидела скрытый смысл в наряде Меган Маркл, который герцогиня Сассекская выбрала для торжественной церемонии крещения сына Арчи. Своими наблюдениями эксперт моды поделилась с британским изданием Daily Mail.

Меган Маркл появилась на церемонии в белом платье Dior с вырезом лодочкой. Этот наряд очень напоминает свадебное платье Givenchy, в котором герцогиня выходила замуж за принца Гарри. Кроме того, Меган Маркл надела серьги-гвоздики из белого золота и бриллиантов французского модного дома Cartier, которые были на ней в день свадьбы. По данным Daily Mail, стоимость эксклюзивного украшения составляет 12 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей).

По мнению Рошель Уайт, выбрав именно такой образ для крестин своего сына, Меган Маркл решила связать два значимых для нее события: свадьба и рождение первого ребенка.

«Меган отдала дань уважения своей свадьбе, надев эти серьги», — считает эксперт моды.

Как отметила Рошель Уайт, герцогиня Сассекская отдает предпочтение декольте в виде лодочки, поскольку знает, что такой вырез ей идет. К тому же, декольте-лодочка напоминает свадебный наряд Меган Маркл.

«Я чувствую, крестины стали поводом надеть эти вещи и объединить два события деликатным и значимым образом», — сказала Рошель Уайт.

Эксперт подчеркнула, что Меган Маркл выбрала светлый наряд, поскольку не хотела отвлекать внимание от сына. Кроме того, белый цвет хорошо сочетается с тоном кожи герцогини Сассекской.

Напомним, крестины первенца Меган Маркл и принца Гарри Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора прошли 6 июля в часовне святого Георгия Виндзорского замка. В этой же часовне ранее был крещен сам принц Гарри. Арчи был одет в точную копию старинного кружевного платья, которое королева Виктория использовала для крещения своего первого ребенка.

На торжественной церемонии присутствовали 25 человек. Королева Елизавета II не смогла побывать на крестинах, поскольку была занята. Представителей СМИ на церемонию не пустили.