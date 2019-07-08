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Пять главных интриг нового сезона РПЛ

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5 главных интриг нового сезона РПЛ

В минувшие выходные новому сезону в российском футболе был дан старт матчем за Суперкубок страны. Уже в конце новой недели возобновится чемпионат России. О главных вопросах перед стартом турнира — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Защитит ли «Зенит» титул?

Если в прошлом сезоне основными конкурентами петербуржцев считался предыдущий обладатель золотых медалей «Локомотив», то уже сейчас можно констатировать, что на этот раз претендентов будет значительно больше. «Краснодар» солидно укрепил состав перед дебютом в Лиге чемпионов, а молодые воспитанники, уже сумевшие завоевать место в составе, определенно окрепли. «Спартак» обновил менеджмент, избавился от внутренних противоречий и всерьез готовится к борьбе за титул. С некоторыми оговорками за первую строчку будет бороться и ЦСКА, на этот раз сохранивший состав, который после омоложения годичной давности заматерел. В спор может вмешаться и столичное «Динамо». Конечно, бело-голубые скорее воспринимаются как претенденты на путевку в Лигу Европы, но до закрытия трансферного окна еще много времени, а бюджет команды явно предполагает внушительное усиление. Что до самого «Зенита», то Суперкубок команда Сергея Семака уже проиграла. Да и защита титула — дело куда более непростое, чем его завоевание. Недаром последний раз два золота подряд завоевывалось аж шесть сезонов назад.

5 главных интриг нового сезона РПЛ

Вернется ли «спартаковский футбол»?

Олег Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года, когда команду изрядно лихорадило: к игровым проблемам добавился конфликт руководства клуба с болельщиками, недовольными отставкой Массимо Карреры и скандалами вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова. Теперь, кажется, проблемы позади. Новые руководители клуба быстро включились в работу: с опальным футболистом расторгнут контракт, главный бомбардир команды Зе Луиш удачно продан в «Порту», а на его место куплен более молодой и уже продемонстрировавший свои способности Эсекьель Понсе. По матчам Кубка Матч Премьер бросилось в глаза, что «Спартак» намного активнее идет вперед и постепенно прибавляет по части атакующего футбола. Болельщики «Спартака» ждут не только титулов, но и зрелищ. Думается, в предстоящем сезоне москвичи будут ближе и к одному, и к другому.

Сумеют ли повторить успех «Ростов», «Оренбург» и «Арсенал»?

Весной на путевку в Лигу Европы всерьез претендовали команды, сильно уступающие по своим возможностям первой пятерке топ-клубов. «Ростов» Валерия Карпина, несмотря на изменения состава, демонстрировал высокую организацию и «бил класс». В межсезонье ростовчане много работали над тем, чтобы играть в более открытый футбол. Что из этого получится, пока загадка. «Арсенал» здорово провел весеннюю стадию прошлого сезона и совершенно заслуженно завоевал не только место в еврокубках, но и симпатии зрителей. В Туле при довольно скромных возможностях сумели создать систему, которая позволяет клубу выжимать максимум из возможностей, и предстоящий сезон станет очередной проверкой. «Оренбург» в минувшем сезоне, несмотря на статус новичка лиги, произвел фурор. Вклад наставника команды Владимира Федотова в успех легко доказуем одним простым фактом: специалистом всерьез интересовались сразу два топ-клуба, которые держали в уме возможные рокировки. На счастье оренбуржцев, специалист продолжит работу с командой.

5 главных интриг нового сезона РПЛ

Что собой представляют новички РПЛ?

По итогам прошлого сезона повышение в классе завоевали «Тамбов» и «Сочи». Первые не без проблем прошли лицензирование: у клуба большие проблемы со стадионом, и первые домашние матчи им придется проводить на нейтральном поле. У «Сочи» ситуация благоприятнее: в их распоряжении современная инфраструктура в одном из самых спортивных городов страны. При этом обе команды активно ищут варианты усиления состава. И если «Тамбов» пока что работает на рынке достаточно тихо, то сочинцы уже заявили о себе довольно громко — клуб договорился с «Зенитом» об аренде сразу нескольких игроков, по различным причинам не прижившихся в Петербурге. Такое сотрудничество может превратить подопечных Александра Точилина в команду-открытие.

5 главных интриг нового сезона РПЛ

Азмун или Чалов?

Форвард ЦСКА Федор Чалов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Его главный конкурент — Сердар Азмун — по ходу сезона сменил «Рубин» на «Зенит». Окажись он в Петербурге раньше, индивидуальная награда вполне могла достаться иранцу. В новом сезоне оба нападающих, бесспорно, будут главными претендентами на индивидуальный трофей. Но почему бы не вмешаться в спор новичку «Спартака» Понсе или постепенно обретающему себя в «Локомотиве» Федору Смолову?

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