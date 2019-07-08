Пять главных интриг нового сезона РПЛ

В минувшие выходные новому сезону в российском футболе был дан старт матчем за Суперкубок страны. Уже в конце новой недели возобновится чемпионат России. О главных вопросах перед стартом турнира — в материале обозревателя Федерального агентства новостей.

Защитит ли «Зенит» титул?

Если в прошлом сезоне основными конкурентами петербуржцев считался предыдущий обладатель золотых медалей «Локомотив», то уже сейчас можно констатировать, что на этот раз претендентов будет значительно больше. «Краснодар» солидно укрепил состав перед дебютом в Лиге чемпионов, а молодые воспитанники, уже сумевшие завоевать место в составе, определенно окрепли. «Спартак» обновил менеджмент, избавился от внутренних противоречий и всерьез готовится к борьбе за титул. С некоторыми оговорками за первую строчку будет бороться и ЦСКА, на этот раз сохранивший состав, который после омоложения годичной давности заматерел. В спор может вмешаться и столичное «Динамо». Конечно, бело-голубые скорее воспринимаются как претенденты на путевку в Лигу Европы, но до закрытия трансферного окна еще много времени, а бюджет команды явно предполагает внушительное усиление. Что до самого «Зенита», то Суперкубок команда Сергея Семака уже проиграла. Да и защита титула — дело куда более непростое, чем его завоевание. Недаром последний раз два золота подряд завоевывалось аж шесть сезонов назад.

Вернется ли «спартаковский футбол»?

Олег Кононов возглавил «Спартак» осенью прошлого года, когда команду изрядно лихорадило: к игровым проблемам добавился конфликт руководства клуба с болельщиками, недовольными отставкой Массимо Карреры и скандалами вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова. Теперь, кажется, проблемы позади. Новые руководители клуба быстро включились в работу: с опальным футболистом расторгнут контракт, главный бомбардир команды Зе Луиш удачно продан в «Порту», а на его место куплен более молодой и уже продемонстрировавший свои способности Эсекьель Понсе. По матчам Кубка Матч Премьер бросилось в глаза, что «Спартак» намного активнее идет вперед и постепенно прибавляет по части атакующего футбола. Болельщики «Спартака» ждут не только титулов, но и зрелищ. Думается, в предстоящем сезоне москвичи будут ближе и к одному, и к другому.

Сумеют ли повторить успех «Ростов», «Оренбург» и «Арсенал»?

Весной на путевку в Лигу Европы всерьез претендовали команды, сильно уступающие по своим возможностям первой пятерке топ-клубов. «Ростов» Валерия Карпина, несмотря на изменения состава, демонстрировал высокую организацию и «бил класс». В межсезонье ростовчане много работали над тем, чтобы играть в более открытый футбол. Что из этого получится, пока загадка. «Арсенал» здорово провел весеннюю стадию прошлого сезона и совершенно заслуженно завоевал не только место в еврокубках, но и симпатии зрителей. В Туле при довольно скромных возможностях сумели создать систему, которая позволяет клубу выжимать максимум из возможностей, и предстоящий сезон станет очередной проверкой. «Оренбург» в минувшем сезоне, несмотря на статус новичка лиги, произвел фурор. Вклад наставника команды Владимира Федотова в успех легко доказуем одним простым фактом: специалистом всерьез интересовались сразу два топ-клуба, которые держали в уме возможные рокировки. На счастье оренбуржцев, специалист продолжит работу с командой.

Что собой представляют новички РПЛ?

По итогам прошлого сезона повышение в классе завоевали «Тамбов» и «Сочи». Первые не без проблем прошли лицензирование: у клуба большие проблемы со стадионом, и первые домашние матчи им придется проводить на нейтральном поле. У «Сочи» ситуация благоприятнее: в их распоряжении современная инфраструктура в одном из самых спортивных городов страны. При этом обе команды активно ищут варианты усиления состава. И если «Тамбов» пока что работает на рынке достаточно тихо, то сочинцы уже заявили о себе довольно громко — клуб договорился с «Зенитом» об аренде сразу нескольких игроков, по различным причинам не прижившихся в Петербурге. Такое сотрудничество может превратить подопечных Александра Точилина в команду-открытие.

Азмун или Чалов?

Форвард ЦСКА Федор Чалов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Его главный конкурент — Сердар Азмун — по ходу сезона сменил «Рубин» на «Зенит». Окажись он в Петербурге раньше, индивидуальная награда вполне могла достаться иранцу. В новом сезоне оба нападающих, бесспорно, будут главными претендентами на индивидуальный трофей. Но почему бы не вмешаться в спор новичку «Спартака» Понсе или постепенно обретающему себя в «Локомотиве» Федору Смолову?