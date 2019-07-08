Путин поздравил Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин направил Кириакосу Мицотакису поздравительную телеграмму по случаю вступления в должность премьер-министра Греции. Об этом сообщил Кремль.

Глава государства поздравил Мицотакиса с вступлением в должность греческого премьера.

Путин уверен, что работа Мицотакиса на посту премьера будет способствовать развитию диалога между Москвой и Афинами, а также конструктивного сотрудничества в различных сферах.

«(Путин) выразил уверенность, что деятельность К. Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию... конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте», — говорится в сообщении.

По итогам парламентских выборов консервативная партия «Новая демократия» Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Места в греческом парламенте также имеются у ультраправого движения «Греческое решение» («Эллиники лиси») Кириакоса Велопулоса, движения МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса, движения перемен КИНАЛ, компартии Греции КПГ. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципрса получила 86 мест.

В понедельник Мицотакис принес присягу в качестве греческого премьера. Ожидается, что новый состав правительства будет назван вечером 8 июля.