Экс-кандидат в Мосгордуму рассказала о травле и угрозах от Навального и Соболь

Москва, 8 июля. Политолог Наталия Елисеева не смогла собрать нужное количество подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу.

Елисеева отказалась от участия в выборах, так как ей не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Общественнице не хватило около 500 подписей. По ее словам, причиной неудачи стали сжатые сроки, а также травля и давление со стороны юриста «ФБК» Любови Соболь и сторонников скандального блогера Алексея Навального.

«Столько грязи, столько оскорблений, столько непонятных обвинений я никогда не слышала в свой адрес. За первой волной агрессии, последовала вторая. За второй третья. Помимо меня страдали и мои волонтеры. К сожалению, это прямо сказалось на работе. Какая итоговая причина? Видимо одному из участников предвыборной гонки не понравилось, что я иду по данному округу. Но это уже останется на ее совести», — написала Елисеева на своей странице в Facebook.

Елисеева планировала баллотироваться как самовыдвиженец в 43-м округе. Именно в этом округе свою кандидатуру выдвинула Любовь Соболь. При этом ранее команде Навального удалось вынудить общественницу Анну Федермессер снять свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Навальный опубликовал открытое письмо, в котором обвинил Федермессер в «коллаборационизме». Кроме того, сторонники блогера угрожали общественнице физической расправой.

В случае с Елисеевой команда Навального действовала аналогично. Навальный прекрасно понимает, что Соболь не стоит рассчитывать на успех при наличии какой-либо конкуренции. Однако Соболь еще не сдала в Мосгоризбирком подписи для регистрации своей кандидатуры, передает «ПолитЭксперт».

Стоит отметить, что в середине избирательной кампании Соболь жаловалась, что ее команде с трудом удалось собрать 500 подписей, однако спустя пару дней она похвасталась «блестящими» результатами. Позднее в Сети появились видеоролики, на которых запечатлены «подпольные офисы», где осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержу Соболь.