Сирия, 8 июля. ВВС Турции продолжают осуществлять боевые вылеты в Иракском Курдистане. Новая вылазка неизвестных произошла на северо-востоке Хасаки. Террористы ИГ1 подозреваются в организации взрыва на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали опорные пункты боевиков в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обыски в городе Маррат восточнее Дейр-эз-Зора; открыли ответный огонь по позициям исламистов на севере Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Тель-Абьяд на севере Ракки.

Курды: возобновили аресты в рамках принудительной мобилизации в Хасаке; подверглись атаке неизвестных на северо-востоке САР.

ВВС Турции: уничтожили четырех членов РПК и их укрепления в Иракском Курдистане.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) провела досмотры в населенном пункте Маррат к востоку от административного центра провинции в рамках обеспечения безопасности населения. Целью проведенных мероприятий стал поиск террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Напомним, данные территории находятся под угрозой ввиду того, что непосредственно граничат с контролируемыми «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районами, где в последнее время наблюдается активизация подпольных групп ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация продолжает осуществлять боевые вылеты на юге провинции. Как передает Twitter-канал (thiqanewsagency), авиаудары самолетов ВВС САР пришлись по расположениям исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, в районе населенного пункта Дейр Аш-Шарки. Кроме того, воздушной атаке подверглись опорные пункты боевиков недалеко от города Хан Ас-Сабиль, сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus). Никакой информации о возможных потерях радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что новый взрыв прогремел в северной части провинции. СВУ, заложенное недалеко от города Тель-Абъяд, детонировало в момент проезда патрульных «Демократических сил Сирии» (SDF). О возможных жертвах инцидента пока ничего неизвестно. Предполагается, что бомба была установлена боевиками подпольных ячеек «Исламского государства».

Между тем Twitter-канал (8DwtUlyZCKorLlz) передает, что сотрудники курдской «милиции» «Асайиш» возобновили аресты гражданских лиц на въезде в населенный пункт Айн-Исса к северу от Ракки с целью пополнения рядов SDF посредством принудительной мобилизации. Как известно, сирийцы не раз требовали прекратить насильственную вербовку во время протестных акций, тем не менее курды продолжают пренебрегать этим. Более того, недавно стало известно о введении уголовного преследования за уклонение от службы.

Провинция Хама

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что боевики продолжают вести огонь по населенным пунктам, подконтрольным правительственным подразделениям. Исламисты протурецких вооруженных формирований нанесли ракетные удары по району города Хувейз. Сведений о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало. В свою очередь правительственные войска провели ответные обстрелы военных объектов радикалов недалеко от населенного пункта Аз-Залакият, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (thiqanewsagency). Тем временем российские ВКС атакуют укрепрайоны джихадистов на подступах к городу Тель-Малах, сообщает медиапортал Step News Agency.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что еще одна вылазка неизвестных произошла на северо-востоке Хасаки. Один из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) был застрелен на блокпосту группировки вблизи города Аль-Яарубия.

Тем временем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что курдам удалось обезвредить бомбу замедленного действия весом в 10 килограмм на шоссе, пролегающем между населенными пунктам Кана и Аш-Шаддади в южной части провинции.

Ирак

Информационное агентство Anadolu Agency сообщает о том, что турецкие военные самолеты продолжают осуществлять боевые вылеты в Иракском Курдистане, атакуя зоны дислокации курдов. Стало известно, что в результате последних авианалетов в районах Зап и Гара были нейтрализованы четыре боевика Рабочей партии Курдистана (РПК), а также уничтожены укрытия и склады с боеприпасами запрещенной в Турции группировки. Данную информацию подтверждает Минобороны Турецкой Республики. Напомним, члены РПК не раз организовывали теракты на территории Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.