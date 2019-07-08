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Игрок сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше

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Игрок сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше

Москва, 8 июля. Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации гандбола России (ФГР).

Сообщается, что трагедия произошла после окончания чемпионата Европы, который проходил в Старе-Яблонки со 2 по 7 июля. Девушка погибла в возрасте 20 лет.

«По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами», — сообщили в Федерации гандбола России.

Польская полиция выясняет все детали произошедшего. Представители Федерации гандбола России оказывают содействие правоохранительным органам и находятся на связи с членами делегации РФ.

ФГР также выразила соболезнования семье погибшей.

Екатерина Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. Занималась гандболом с 15 лет. Выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, а также привлекалась в молодежную сборную России.

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