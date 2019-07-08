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Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в районе Горловки

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Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в районе Горловки

Донецк, 8 июля. Съемочная группа телеканала 6ТВ из ДНР попала под обстрел в районе Горловки, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

«На месте утреннего обстрела по улице Якуба Колоса под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала 6ТВ», — сказал Приходько, отметив, что огонь велся из стрелкового вооружения.

В городской администрации сообщили, что журналисты приехали на место для фиксации разрушений из-за обстрелов со стороны ВСУ, отметило РИА Новости.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После госпереворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки продолжаются до сих пор.

Накануне стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел ВСУ в селе Коминтерново.

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