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Евкуров назначен замминистра обороны России

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Евкуров назначен замминистра обороны России

Москва, 8 июля. Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны России в звании генерал-лейтенанта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ российского лидера вступил в силу в день подписания.

Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией более 10 лет. Глава региона объявил о намерении просить президента РФ о своей отставке 24 июня. В телеобращении к жителям республики Евкуров объяснил свое решение разобщенностью власти, общественных и религиозных организаций в Ингушетии.

Российский лидер Владимир Путин 26 июня принял отставку Юнус-Бека Евкурова. Глава государства встретился с Евкуровым, который рассказал ему о результатах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке. При этом Евкуров отметил, что региону необходимы «новые люди, новая команда».

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу на посту главы региона. Президент РФ подчеркнул, что, невзирая на то, что в республике остается много проблем, в последнее время Ингушетия показывает хорошие результаты в таких сферах, как строительство и промышленное производство.

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