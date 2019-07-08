Как реагировать на идиота. Пособие для российских политиков. Колонка Николая Старикова

Эксперт Федерального агентства новостей, писатель, общественный деятель Николай Стариков рассуждает о том, как стоит реагировать на выходки Грузии.

Казалось бы, странная постановка вопроса, но как говорится, жизнь диктует свое. За последнее время уровень мировой политики опускается прямо на глазах. Тут уж можно поспорить, что есть следствие, а что — причина, но только уровень новостей падает еще более стремительно. Все чаще от одного вида новостной ленты возникает чувство недоумения. Это еще — мягко говоря.

А часто возникает чувство возмущения. Накатывают эмоции. Но для политика эмоции — самый плохой советчик. Вот потому и нужно сегодня российским политикам пособие со странным, казалось бы, названием «Как реагировать на идиота». Так как то, что сегодня происходит прямо в политике или рядом с ней в «информационной зоне», иначе как идиотизмом назвать невозможно.

Ненависть — штука сильная и ослепляющая. А враги у России были всегда. Но никакому злейшему врагу России по фамилии Гитлер, Геббельс или Черчилль никогда не приходило в голову крыть матом Советский Союз или лично товарища Сталина. Почему? Потому что враги у России всегда были умные и потому крайне опасные. И они всегда думали о своей репутации, старались вредить тайно, облекая свои действия в красивую упаковку «ответных действий» или «превентивных мер».

Теперь наступила другая эпоха. Сегодня президент США может одновременно ввести санкции и тут же высказаться, что Россия — молодец. Сейчас могут обвинить Москву и главу Кремля в чем-то, что произошло пять минут назад. В качестве доказательства приведя запись в интернете, которую сами же и создали.

А может произойти то, что случилось в Грузии. Когда обе «непримиримые» стороны борьбы за власть одновременно обвиняют друг друга в том, что они «агенты Кремля». При этом против России и те, кто пытается свергнуть власть, и президент называет Россию врагом и оккупантом.

Это чистая политическая шизофрения, даже не идиотизм.

И вот очередная ситуация.

7 июля тележурналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум» в эфире телеканала «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес президента РФ.

Идиот. Но как на это все реагировать?

Ведь если вас внезапно облает собака, вы же не будете становиться на четвереньки, как она, и хрипло гавкать в ответ?

Правильную реакцию на подобные информационные выпады описал еще баснописец И. А. Крылов в своем произведении «Слон и моська».

«Увидевши Слона, ну на него метаться, И лаять, и визжать, и рваться, Ну, так и лезет в драку с ним. «Соседка, перестань срамиться, — Ей шавка говорит, — тебе ль с Слоном возиться? Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед И лаю твоего совсем не примечает».

Слону было проще — он просто мог идти мимо и полностью игнорировать лай Моськи. Россия, как известно, — медведь, а не слон. Зверь более темпераментный. Поэтому политикам великой России приходится быть более аккуратными и более тонкими. Но принцип действия примерно таков: вежливо так, тихо, отодвинуть идиота — Моську — хоботом со своей дороги. И идти вперед.

Хотя — нет. Нет хобота у медведя — потому лапой Моську отодвинуть. Мягко, но решительно.

Идиот и хам должен быть немедленно внесен в «черный список» России. Навсегда. Извинится, покается — можем передумать. До тех пор он нерукопожатен, ему запрещен въезд в Россию и полная блокада от российских СМИ.

Идиот. Что его показывать? Что о нем рассказывать?

А российский рынок пока должен быть закрыт для грузинских товаров. И каждый, идя в магазин, может не купить то, что произведено в Грузии.

Сейчас надо поступить так.

Грузинский народ всегда был братским народом для русских.

Грузинский народ — это народ Багратиона, Данелии и Сталина.

Так было и так будет.

Потом, когда все снова придет в норму, будем снова покупать грузинское. Но не сейчас.

А в завершение предлагаю прочитать две малоизвестные басни Крылова. Они с двух разных позиций, но ясно и четко описывают то, как надо поступать.

Как реагировать на идиота.

Мальчик и Змея Мальчишка, думая поймать угря, хватил Змею и, во́ззрившись, от страха Стал бледен, как его рубаха. Змея, на Мальчика спокойно посмотря, «Послушай», говорит: «коль ты умней не будешь, То дерзость не всегда легко тебе пройдет. На сей раз бог простит; но берегись вперед, И знай, с кем шутишь!».