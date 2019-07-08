Защитник «Динамо» Евгеньев может перейти в «Зенит»

Москва, 8 июля. Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев находится в сфере интересов «Зенита». Об это стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, в клубе рассматривают кандидатуру 20-летнего россиянина, поскольку через год в силу вступит новый лимит на легионеров. Согласно новым правилам, в заявке клуба на сезон может быть не более восьми иностранцев. Это вынуждает петербургский клуб искать варианты укрепления центра обороны среди россиян.

В частности, «сине-бело-голубым» также интересны Максим Беляев из тульского «Арсенала» и Егор Сорокин из «Рубина». Однако Евгеньев считается более интересным вариантом — ранее клуб не сумел договориться с защитником «Рубина» по условиям контракта. Отмечается, что сумма трансфера может составить порядка 4 млн евро.

Евгеньев — воспитанник «Динамо». Прошлый сезон стал первым в карьере футболиста в составе главной команды «бело-голубых». На его счету 19 матчей в основе, из которых 16 — полные. В матче этого года игрок впервые был вызван в молодежную сборную России, за которую провел две встречи.