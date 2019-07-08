Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста с Россией

Киев, 8 июля. Попытка украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия 1» обернулась возбуждением уголовного дела. Генпрокуратура Украины расценило действия журналистов как «покушение на совершение госизмены».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил местным СМИ, что собственник NewsOne уже вызван на допрос в ведомство в рамках расследования этого дела.

«Готовится представление об аресте активов», — подчеркнул он.

Напомним, телемост должен был пройти 12 июля с 18.00 до 20.00. Однако сегодня руководство NewsOne отказалось от этой идеи из-за угроз физической расправы в адрес сотрудников.

Отмене предшествовала череда громких и критических заявлений со стороны Рады и Национального союза журналистов Украины. Высказывались предупреждения, что NewsOne могут лишить лицензии за телемост с российским телеканалом, предлагали оштрафовать NewsOne на сумму почти в 3,5 тыс. долларов тысячи за «пропаганду» «страны-агрессора».

При этом в официальном заявлении украинского телеканала подчеркивалось, что проведение открытого диалога с Москвой в рамках телемоста с российским телеканалом — это журналистский долг телеканала. Идею провести телемост высоко оценили в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.