Русскоязычное название станции метро демонтировали в Тбилиси

Тбилиси, 8 июля. Русскоязычное название станции «Делиси» убрали со стены тбилисского метро. Об этом сообщили в Тбилисской транспортной компании.

Грузинскому Первому каналу в компании сказали, что демонтаж надписи давно стоял на повестке, поскольку она «не соответствовала грузино- и англоязычной системе». При этом РИА Новости в транспортной компании сообщили, что надпись убрали в рамках ремонтных работ.

Напомним, 20 июня после визита российской делегации грузинскую столицу захлестнули акции протеста. Граждане РФ прибыли в Тбилиси, чтобы принять участие в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, который является президентом МАП, в рамках встречи сел в кресло спикера грузинского парламента, что послужило поводом для беспорядков. При этом депутат соблюдал протокол и занял место, которое предложила ему принимающая сторона.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. Мера была принята для обеспечения безопасности российских туристов на фоне массовых беспорядков в Грузии.

Руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков заявил, что перелеты грузинских авиакомпаний возобновятся, когда грузинская сторона погасит задолженности по аэронавигационному обслуживанию, а также предоставит России программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и их аудита, сообщает Газета.ru.