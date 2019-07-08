В Госдуме раскритиковали требование вернуть алкоэнергетики в Россию

Россия имеет право не возвращать слабоалкогольные тонизирующие напитки на полки российских магазинов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Так парламентарий отреагировал на призыв ряда стран — участниц Евразийского экономического союза разрешить продажу алкоэнергетиков на территории России.

По мнению собеседника ФАН, подобные напитки крайне опасны для здоровья.

«Был ряд исследований, которые доказали их отрицательное влияние на здоровье. Я негативно отношусь к появлению на прилавках любых алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных или в сочетании с энергетиками», — отметил Куринный.

Ограничение продажи слабоалкогольных энергетиков в России являлось верным решением, полагает собеседник ФАН.

«Те, кто сегодня борется с алкоголем или алкоголизмом на территории РФ, положительно восприняли этот запрет», — напомнил парламентарий.

Куринный полагает, что требования со стороны международной организации не имеют четкой основы.

«Лично я не поддерживаю это возвращение. Не считаю этот запрет нарушающим права третьих лиц и тем более членов организаций. Сегодня Российская Федерация позволяет на своей территории ограничивать оборот слабоалкогольных напитков», — подчеркнул депутат.

С таким же мнением в интервью ФАН выступил и другой член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Осадчий.

«Я сторонник сохранения того, чтобы ограничения в продаже слабоалкогольных энергетиков по-прежнему существовали. Есть доказанные, обоснованные медико-биологическими исследованиями данные, которые говорят о том, что употребление этих напитков приносит вред», — подчеркнул депутат.

Кроме того, в первую очередь слабоалкогольные напитки в основном употребляет молодежь, поэтому именно молодые россияне находятся под ударом и нуждаются в защите.

Ранее стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) планирует поднять вопрос о снятии действующего в России запрета на оборот и производство слабоалкогольных тонизирующих напитков. Некоторые участники ЕАЭС полагают, что российские власти создали дополнительный барьер для оборота данной продукции на рынке союза.

Выпуск и продажа алкогольных энергетиков были запрещены в России с 1 января 2018 года.