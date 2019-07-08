Экс-депутат Рады нашел главного виновного в срыве телемоста Россия — Украина

Украинский телеканал NewsOne в связи с получением угроз физической расправы со стороны националистов вынужден был отменить телемост c «Россией 1». Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за намерения украинского телеканала организовать телемост с Москвой.

Ранее украинские радикалы заявили, что не допустят такого «позора» в местном эфире, и предъявили соответствующий ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вслед за этим Зеленский сделал заявление, в котором назвал планы телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «провокацией» и «дешевым предвыборным пиар-ходом».

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко резко осудил националистов за срыв возможности диалога между Россией и Украиной. Он объяснил, кто с его точки зрения является главным виновником того, что такая возможность была в очередной раз упущена.

«[Экс-президент Украины Петр] Порошенко уже сделал по этому поводу свое заявление, — напомнил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Порошенко говорил, что будет обращаться в СБУ [Службу безопасности Украины] по поводу проведения телемоста между Киевом и Москвой. Считаю, что именно он, Порошенко, подогрел и профинансировал националистов. Именно при [президентстве] Порошенко радикальные силы питались со стола СБУ, тесно работали с СБУ, фактически получали от СБУ финансирование. Так что во время этого телемоста действительно могло произойти что угодно: вплоть до поджогов машин, горящих покрышек и т. д.».

По мнению Журавко, именно националисты, которые действовали по заказу Порошенко, своим ультиматумом смогли запугать Зеленского, который был вынужден публично осудить идею телемоста.

«Да, телемост обязательно должен был состояться, ведь большая часть народа Украины к россиянам относится положительно, у многих есть родственники в соседних странах. Украину и Россию связывают тесные узы. Но из-за провокаторов все пришлось отменить, и сегодня можно ожидать чего угодно», — с горечью резюмировал Алексей Журавко.

Ранее о намерении любой ценой сорвать телемост между Москвой и Киевом заявил в своем блоге один из лидеров националистов, депутат Верховной рады Андрей Билецкий. Националисты поставили ультиматум Владимиру Зеленскому, требуя от него в течение суток «адекватно ответить на информационный шабаш, который готовит Кремль в Киеве».

Как мы знаем, Зеленский поддался шантажу и осудил проведение телемоста. Ранее идею телемоста резко осудили в Верховной раде, Союзе журналистов Украины и партии бывшего президента страны Петра Порошенко.

По последней информации, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение госизмены» из-за намерения канала NewsOne провести телемост с Россией. Собственника телеканала вызвали на допрос, подготовлено ходатайство об аресте активов компании.

Телемост между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить» должен был состояться 12 июля.