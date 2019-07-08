Россия не будет считать декларацию ПА ОБСЕ обязательным к исполнению документом

Брюссель, 8 июля. Россия не признает итоговую декларацию 28-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом после голосования заявил член российской делегации Николай Рыжак.

По его словам, документ был принят в присутствии только трети членов ПА ОБСЕ. С учетом этого, Россия не будет считать декларацию обязательным к исполнению документом.

«Мы ее (декларацию. — Прим. ред.) не признаем и не будем считать обязывающим документом для исполнения», — цитирует слова Николая Рыжака ТАСС.

Парламентарий добавил, что при голосовании большинство не было обеспечено. Рыжак также прокомментировал текст декларации. Член российской делегации отметил, что в документе все так же присутствует антироссийская риторика, несмотря на то, что Москва делает шаги навстречу. Рыжак обратил внимание и на то, что даже вопрос энергетической безопасности в декларации был политизирован.

Напомним, в итоговую декларацию 28-й сессии ПА ОБСЕ был включен ряд антироссийских положений: о непризнании Крыма частью РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика в адрес энергетического проекта «Северный поток — 2».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что принятая с учетом поправок США, Канады и Литвы комитетом ПА ОБСЕ резолюция против газопровода «Северный поток — 2» является попыткой оказать давление на Германию, Австрию и другие страны, которые заинтересованы в реализации проекта.