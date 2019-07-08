Сестра покойной Жанны Фриске опубликовала архивное фото в честь дня рождения певицы

Москва, 8 июля. Сестра покойной исполнительницы Жанны Фриске Наталья поздравила родственницу с днем рождения, опубликовав архивный фотоснимок. Соответствующий пост размещен на странице Натальи Фриске в социальной сети Instagram.

Наталья Фриске опубликовала снимок, сделанный на дне рождении певицы в 2007 году. На фотографии она обнимается с сестрой, вручая ей роскошный букет белых лилий. В подписи к посту Наталья Фриске напомнила подписчикам, что 8 июля Жанна могла бы отпраздновать 45-летний юбилей.

Кроме того, сестра экс-солистки «Блестящих» призналась, что очень скучает по близкому человеку. В комментариях пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям, выражая сожаления по поводу того, что Жанны Фриске больше нет. Некоторые поклонники исполнительницы признались, что им по сей день сложно смириться с мыслью о том, что певица умерла.

«Мы никогда ее не не забудем!!! Скучаем! А вашей семье — здоровья и терпения!» — написала участница обсуждения под ником kuksovanatali80.

Некоторые отметили, что им не хватает жизнерадостного смеха Жанны.

«Тепло исходит от этой фотографии», — пишут пользователи в комментариях.

Близкая коллега Жанны Фриске по «Блестящим» и подруга в жизни — Ольга Орлова — почтила память певицы в ее день рождения. Экс-участница коллектива опубликовала архивное фото с Жанной и также посвятила ей четверостишие.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года на 41-м году жизни из-за тяжелой болезни, о которой она узнала в 2013 году во время беременности. Фриске жаловалась на систематические мигрени, а в начале 2014 года родные Жанны сообщили, что медики диагностировали у нее неоперабельную опухоль головного мозга.