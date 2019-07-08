Эксперты рассказали о полезных свойствах малины

Москва, 8 июля. Эксперты рассказали о пользе малины. По словам специалистов, эта ягода богата витаминами и минералами.

Эксперты отметили, что в ста граммах малины содержится 44% от суточной нормы аскорбиновой кислоты. Кроме того, в ее состав входят витамины групп B, D, РР, а также некоторые минералы и фруктоза.

Отмечается, что наличие в малине клетчатки и пектина способствует слаженной работе пищеварения и предотвращению развития гнилостных бактерий в кишечнике. Помимо этого, содержащийся в ягоде кетоны участвуют в распаде жировых отложений, что ведет в снижению веса. Потребление малины также поможет укрепить стенки кровеносных сосудов, предотвратить развитие атеросклероза.

Что касается лечения малиной простудных заболеваний, то научно подтвержденных об этом данных нет. Как отметило издание PlanetToday, обильное питье теплой жидкости полезно и с любой другой ягодой или вареньем.

Малина практически безопасна для употребления человеком. Людям, у которых есть аллергия или проблемы с почками, следует быть осторожными при употреблении ягоды.