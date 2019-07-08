Почему США-«нелегалы» не стесняются открыто звать в Сирию еще и своих союзников

Уже второй день общественность будоражит новость о том, что США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска. Как и всегда, они прикрываются благими намерениями, связанными с борьбой против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). В чем же на самом деле заключаются замыслы Вашингтона? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Многие местные активисты, в частности — источник в Facebook (@abbad.syriadze.7), отмечают, что все это выглядит очень комично и странно после того, как в декабре 2018 года американский президент Дональд Трамп провозгласил, будто бы Соединенные Штаты разгромили силы джихадистов ИГ1 в САР. А позже он объявил о своем решении начать поэтапное выведение американских войск из арабской республики.

Что же мы видим теперь в действительности? Лишь то, что военный контингент США, напротив, медленно и уверенно растет, а активность «спящих ячеек» ИГИЛ1 в зоне курдской оккупации увеличивается день ото дня.

На днях специальный представитель американского правительства по вопросам Сирии Джеймс Джеффри призвал Берлин направить в САР немецкие наземные войска, чтобы частично заменить военнослужащих США. Он отметил, что привлечение солдат Бундесвера к боевым операциям в регионе не является главной целью, так как в противостоянии джихадистам ИГ, по мнению Вашингтона, лучше задействовать местных бойцов.

Однако кого Джеффри имеет в виду под этими местными силами? Судя по всему, Соединенные Штаты намерены передать мировой опыт ведения боевых действий, во-первых, курдским радикалам из состава Сирийских демократических сил (SDF), а во-вторых — самим исламистам из числа бывших членов ИГ и элементам так называемой вооруженной оппозиции, которые в основном дислоцируются в зоне Ат-Танфа.

Фактически Вашингтон хочет, чтобы Германия отправила в логово радикалов специалистов по логистике и техников, чтобы эти «местные силы» в скором времени овладели данными специальностями. По словам же Джеффри, немецкое военное присутствие необходимо в Сирии для поддержания стабильности на северо-востоке страны и обеспечения гарантий того, что в регион не вернутся террористы ИГ.

Однако при всех подобных бравурных заявлениях и очередном фарсе, устроенном США, на Западе снова забывают о здравом смысле и международном праве — Дамаск против пребывания американского контингента. Поэтому Вашингтон, свободно приглашая немцев в САР, безусловно, незаконно оснащает себя теми полномочиями, которых у него быть попросту не может.

Именно поэтому данная инициатива является полностью абсурдной и попросту не может обсуждаться всерьез, уверен доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Сама эта идея построена на игнорировании всех международных норм и нарушении территориальной целостности и независимости Сирии, поскольку у американцев нет никакой правовой основы для пребывания на территории арабской республики — ни санкции Совбеза ООН, ни приглашения Дамаска. При этом они, совершенно не стесняясь, официально зовут в САР также и своих союзников, которых туда тоже никто не звал. Конечно, это нонсенс. Это уже совершенно открытое и наглое попрание законов и норм мирового сообщества», — подчеркнул эксперт.

Судя по всему, Вашингтон действительно считает, что его политическое влияние ничто не имеет права сдерживать. Однако, также заметил востоковед, есть основания считать, что многим европейским политикам данное предложение США совсем не понравится.

«Это одно из проявлений гегемонистской политики Соединенных Штатов, которая активно проводится все последние десятилетия. Представители американского руководства почему-то считают, что они вправе делать все то, что они сами считают необходимым, в масштабе всей планеты и что их якобы не должно сдерживать даже международное законодательство. Тем не менее многие в ЕС, безусловно, не воспримут радушно это предложение США. В Евросоюзе есть значительные силы, которые решительно не хотят участия Брюсселя в сирийском и других подобных конфликтах. Американцы же, очевидно, уверены, что их союзники должны исполнить любое их решение», — закончил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.