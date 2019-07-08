В Utair рассказали, что произошло с не долетевшим до Берлина самолетом

Москва, 8 июля. Самолет авиакомпании Utair, вылетевший ранее из Москвы в Берлин, принял решение о возвращении в аэропорт после срабатывания датчика системы кондиционирования. В данный момент Boeing-737, следовавший рейсом UT705, благополучно приземлился во «Внуково». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала представитель пресс-службы Utair Наталья Мелехова.

«На рейсе Москва — Берлин сработал датчик системы кондиционирования. После чего экипаж принял оперативное решение вернуться в аэропорт вылета, предупредил об этом диспетчерские службы и выполнил разворот с эшелона. Маневр был выполнен в штатном режиме, самолет вернулся во «Внуково». Посадка прошла в штатном режиме в 13.48 по московскому времени. Экипаж быстро и грамотно оценил сложившуюся ситуацию, действовал в интересах безопасности и проявил высокое профессиональное мастерство», — сообщила собеседница ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что самолет подал сигнал о ЧП на борту и развернулся над Каунасом в сторону РФ и резко пошел на снижение.