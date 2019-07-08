Иран превысил предусмотренный сделкой уровень обогащения урана



Тегеран, 8 июля. Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Он уточнил, что согласно программе следующих сокращений обязательств по СВПД иранские власти могут увеличить этот показатель до 20%, но пока в этом нет необходимости.

Ранее Тегеран предупредил, что будет сокращать свои обязательства в рамках сделки каждые 60 дней, если другие государства-участники СВПД будут игнорировать требования иранской стороны по этому соглашению, пишет РИА Новости.