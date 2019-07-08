Соболь заставляла подделывать подписи и унижала волонтеров штаба

Москва, 8 июля. Сторонники блогера Алексея Навального осознали, что фиаско на выборах в Мосгордуму им не избежать, однако в своем провале они обвиняют городскую мэрию, которая якобы им мешает.

Приближенные Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов — пытаются всеми правдами и неправдами попасть в списки кандидатов в Мосгордуму. На публику они изображают из себя жертв, заявляя, что трудности им создает якобы московская мэрия, которая «продвигает своих кандидатов».

Однако всю правду о кухне «сбора» подписей рассказали люди, которые обожглись при работе с сотрудниками так называемого ФБК. Волонтеры, рассказывая про «Школу рисования Навального», отмечают, что их просто использовали, чтобы подделать как можно большее количество подписей. По их словам, кандидаты в политики, с которыми им довелось поработать, оказались обыкновенными жуликами.

Ярким примером такого поведения оказался Яшин, который гоняет по столичным дорогам на шикарном «Мерседесе», а также покупает себе популярность в СМИ. При этом, как оказалось, кандидат-мажор на деле оказался обычным жлобом, который решил сэкономить на волонтерах. Жадность Яшина даже привела к тому, что от него ушел проработавший два года с ним юрист Дмитрий Таралов.

Как рассказал Евгений, который некоторое время работал на Яшина, за кропотливый труд он получал лишь 425 рублей. На работе с ним и коллегами грубо обращались. В конце концов его просто «слили», заявив, что больше в офис он может не приходить.

Провал своей избирательной кампании Яшин объясняет досадным недоразумением: подписные листы были якобы изготовлены с ошибкой, на документах не был указан город, в котором находится его муниципальное образование.

Перестарался с рисованием подписей его соратник Милов. В его штабе заявили о сборе якобы 10 тысяч документов. Цифра вызвала вопросы даже у коллег-оппозиционеров, так как в пустующей летом Москве это практически нереально.

Но и Милов не будет подавать собранные документы в избирком. Как оказалось, также из-за обнаруженного брака на стадии предварительной проверки. Волонтеры якобы не дошли до нотариусов и не заверили бланки.

Помощник оппозиционера — публицист и блогер Кирилл Шулика — и вовсе обвинил в провале его избирательной кампании москвичей, которые не помогли несостоявшемуся кандидату рублем, пишет Nation News.

Однако больше всех в истории с избирательной кампанией в лужу села Соболь. Ее подписная кампания превратилась в настоящий «фарс», так как она решила, что это волонтеры должны благодарить ее за возможность работать в команде, а не наоборот.

Телеграм-канал «Медиатехнолог» опубликовал рассказ координатора сборщиков подписей в Пресненском районе Арсения. Он заявил, что люди Соболь эксплуатировали идейно-мотивированных людей на «сверхурочную работу», большинство из которых после минимум 12-часового рабочего дня выслушивали упреки за некачественные подделки «автографов».

После «фекальной провокации», которая произошла 22 июня, множество сборщиков, не получив никакой поддержки от руководства, отказались от дальнейшего сотрудничества. Штаб Соболь пытался использовать пострадавших для пиара, заставляя облитых нечистотами людей сфотографироваться для публикации в Сети. После этого в политических кругах появилось мнение, что провокация была подстроена штабом Навального, который безжалостен к своим сторонникам.

О подготовке провокаций в штабе Соболь рассказал и бывший член ее команды по имени Иван. Ему предложили сыграть роль вымышленного «шпиона мэрии» для видеопостановки. После отказа молодого человека уволили, пишет «Ридус». При этом он добавил, что в команде этой одиозной дамы «гнобили» людей за малое количество подписей, считали «мурзилками», третировали за огрехи и требовали искажать данные о собранных «автографах». Их «косяки» исправляла «фабрика подписей», которая была открыта на одной из столичных квартир.

Соболь, Яшин, Милов со своим пренебрежительным отношением к жителям Москвы не только не собрали необходимое количество подписей, но и заработали дурную репутацию в обществе. Москвичи оказались не так глупы, как надеялись сторонники Навального. Поработавшие с ними люди констатировали, что сотрудники ФБК борются не за справедливость, а за власть, чтобы реализовывать свои интересы и набивать кошельки.