Зеленский отреагировал на идею провести телемост между Украиной и Россией

Киев, 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на идею провести телемост между Россией и Украиной. По его словам, эта инициатива является «дешевым, но опасным» пиар-ходом перед выборами в Верховную раду.

Видеообращение Зеленского было опубликовано на его странице в Facebook.

«Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого — вновь поделить нас с вами на два лагеря», — заявил Владимир Зеленский в видео.

Он добавил, что одной части общества политики скажут, что необходим разговор между странами, и что нужно «забывать обиды», так как в России и на Украине проживают братские народы. При этом, по мнению Зеленского, другую часть общества политики призовут возмутиться, и «прикрываясь патриотизмом, будут зарабатывать баллы» перед выборами в Раду.

Ранее стало известно, что украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз физической расправы в адрес СМИ и его коллектива. В NewsOne сообщили, что после объявления о проведении телемоста начали звучать заявления об акциях протеста у здания канала.

Напомним, в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» было объявлено, что 12 июля между «Россией 1» и NewsOne состоится телемост. Эта инициатива столкнулась с резкой критикой со стороны Национального союза журналистов Украины. Кроме того, глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что NewsOne могут лишить лицензии за проведение телемоста с российскими коллегами. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил наложить штраф на канал в размере около 3,5 тысячи долларов за инициативу.